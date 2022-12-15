Укргидрометцентр предупреждает о сильном ветре.

В Киеве на сегодня, 15 декабря, объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидается сильный ветер.

"В ближайший час с сохранением днем 15 декабря порывы ветра 15-18 м/с", — говорится в предупреждении. Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В КГГА отмечают, что в связи с ожидаемым усилением после 08:00 снегопада в столице количество работающей на улицах спецтехники увеличат до 216 единиц.

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В настоящее время к уборке снега в городе задействованы 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев".

Водителей призывают не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Погода в Киеве и области сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Из-за сильного ветра ожидается метель.

Температура по области днем составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.

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