В Киеве на сегодня, 15 декабря, объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидается сильный ветер.
"В ближайший час с сохранением днем 15 декабря порывы ветра 15-18 м/с", — говорится в предупреждении. Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
В КГГА отмечают, что в связи с ожидаемым усилением после 08:00 снегопада в столице количество работающей на улицах спецтехники увеличат до 216 единиц.
В настоящее время к уборке снега в городе задействованы 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев".
Водителей призывают не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.
Погода в Киеве и области сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Из-за сильного ветра ожидается метель.
Температура по области днем составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.