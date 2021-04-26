В Киеве будет облачно / Фото УНИАН
В понедельник, 26 апреля в столице ожидается облачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +9°, а ночью - опустятся до 0°.
Практически весь день будет небольшая облачность.
Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Народные приметы 26 апреля
26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
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