В Киеве беременная женщина потеряла сознание из-за беспощадной жары.
Об этом сообщается на Facebook-странице организации «Муниципальная охрана».
Женщину привели в чувство и передали в руки врачей.
«Помните, что в такую погоду следует всегда брать с собой питьевую воду и не находиться долго под прямым солнцем. Также желательно носить головные уборы», – говорится в сообщении.
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