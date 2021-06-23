Ее привели в чувство и передали врачам.

В Киеве беременная женщина потеряла сознание из-за беспощадной жары.

Об этом сообщается на Facebook-странице организации «Муниципальная охрана».

Женщину привели в чувство и передали в руки врачей.

«Помните, что в такую погоду следует всегда брать с собой питьевую воду и не находиться долго под прямым солнцем. Также желательно носить головные уборы», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц