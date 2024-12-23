Синоптики говорят, что погодные условия могут привести к осложнению в движении транспорта.

В Киеве утром 23 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

Из-за этого в столице объявили І уровень опасности, желтый.

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Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Киевская городская госадминистрация (КГГА) советует водителям придерживаться таких советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, по возможности выбирать светлую одежду, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - обратилась власть к горожанам.

В начале недели на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве столбики синоптиков покажут 0°...+2°.

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