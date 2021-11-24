На высокогорье Карпат появились снежные шапки.

В Карпатах, где недавно намело до метра снега, ударили 10-градусные морозы.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В частности, как сообщается, на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром температура держится на уровне -10°, ясно, но дует сильный западный ветер со скоростью 7 м/с.

На опубликованном фото видно, что некоторые вершины покрыты снежными шапками.

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Напомним, во вторник, 23 ноября, первый снег увидели жители нескольких северных регионов и запада Украины, а также столицы. Снег выпал в Ривненской области, на Волыни, в Житомире и на Прикарпатье

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на части территории страны на дорогах возможна гололедица.

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Автор: Екатерина Лиманская