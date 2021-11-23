Из-за плюсовой температуры снег почти сразу таял.

Во вторник, 23 ноября, первый снег увидели жители нескольких северных регионов и запада Украины, а также столицы.

Об этом говорится в сюжетах ТСН.

"Однако из-за плюсовой температуры снег, падавший несколько часов, почти сразу таял", – говорится в сюжете.

Снег выпал в Ривненской области, на Волыни, в Житомире и на Прикарпатье: "За считанные минуты парки, деревья, газоны оказались под пушистым белым одеялом".

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на части территории страны на дорогах возможна гололедица.

Снег в Киеве

Первый снегопад 23 ноября прошел и в Киеве.

Читайте такжеЧасти Украины грозит гололедица: кому готовиться к непогодеОтмечается, что карта пробок столицы с первых минут осадков "покраснела", а цены на такси существенно подскочили.

По данным КГГА, на дороги столицы выехали 173 единицы техники, чтобы обработать проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.

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Автор: Катерина Шварц