Во вторник, 23 ноября, первый снег увидели жители нескольких северных регионов и запада Украины, а также столицы.
Об этом говорится в сюжетах ТСН.
"Однако из-за плюсовой температуры снег, падавший несколько часов, почти сразу таял", – говорится в сюжете.
Снег выпал в Ривненской области, на Волыни, в Житомире и на Прикарпатье: "За считанные минуты парки, деревья, газоны оказались под пушистым белым одеялом".
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на части территории страны на дорогах возможна гололедица.
Снег в Киеве
Первый снегопад 23 ноября прошел и в Киеве.
Читайте такжеЧасти Украины грозит гололедица: кому готовиться к непогодеОтмечается, что карта пробок столицы с первых минут осадков "покраснела", а цены на такси существенно подскочили.
По данным КГГА, на дороги столицы выехали 173 единицы техники, чтобы обработать проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.
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