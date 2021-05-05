В горы приходит весна.

Сегодня, 5 мая, в Карпатах все еще лежит снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 16 м/с. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.

Похолодание в мае в Украине

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня говорит, что период похолодания продлится с 3 по 8 мая.

"Температура максимальная днем +10°...+ 15°, временами возможны дожди. Это связано с проходом циклона через Украину. Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак