Наталья Голеня говорит, что период холода продлится с 3 по 8 мая.

В конце апреля температура повысится максимумом до +15°. Начало мая будет прохладным и дождливым, но без заморозков.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

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"В начале мая, 1 и 2 числа, теплый воздух распространится по всей территории страны. Так, на юге и востоке столбики термометров достигнут отметки +24°. В это время возможны дожди, особенно в восточных, северных и местами центральных областях", - заявила она.

После чего ожидается очередное понижение температуры, но не до заморозков. Синоптик говорит, что период похолодания продлится с 3 по 8 мая.

"Температура максимальная днем +10°...+15°, временами возможны дожди. Это связано с проходом циклона через Украину. Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", - резюмировала Голеня.

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Автор: Елена Пилипчак