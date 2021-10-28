У побережья Фуджайры заметили водяной смерч.

У побережья Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах заметили водяной смерч.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

Как отмечается, это явление необычное для ОАЭ и может возникнуть только при определенных условиях. В частности, в Фуджайре прошел сильный дождь, который вызвал образование водяного смерча.

По данным портала, ранее водяные торнадо можно было увидеть у берегов Шарджи, Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби.

Напомним, в середине октября на Кубе местные жители стали свидетелями гигантского водяного смерча. Вихрь из воды и воздуха быстро набирал обороты и разросся в диаметре до нескольких метров.

Островитяне опасались, что стихия дойдет до берега и разрушит дома. Однако смерч стих еще в море, поэтому обошлось без жертв и разрушений.

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Автор: Екатерина Лиманская