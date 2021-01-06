Северную Италию накрыла метель: заблокированы дороги и жилые дома (фото, видео)
Пожарные провели около сотни спасательных операций.
Чрезвычайные службы пытаются освободить из снежного плена заметенную Северную Италию.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В регионе выпало до двух метров снега: заблокированы дороги, жилые дома и целые населенные пункты. Пожарные провели около сотни спасательных операций.
Из-за метели накануне в итальянских Альпах сошла лавина - ее жертвами стали два человека. Зимняя непогода покинет регион нескоро - так говорят синоптики. В ближайшие дни в Италии прогнозируют новые снегопады.
Чрезвычайники пытаются освободить из снежного плена заметенную Северную Италию
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