"Стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов": в Исландии готовятся к извержению вулкана

Власти готовы применить тяжелую технику, чтобы изменить направление потока лавы.

Кейлир - зона сейсмической активности в Исландии / Фото REUTERS

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным извержением вулкана Кейлир недалеко от столицы островного государства.

Об этом сообщает Euronews.

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В районе, где он расположен, на протяжении 800 лет вулканической активности не наблюдалось. Но в последние недели произошло свыше 50 тысяч подземных толчков.

На случай чрезвыйчайной ситуации, власти вместе со специалистами разрабатывают план действий. В первую очередь, они готовятся применить тяжелую технику, чтобы при необходимости изменить направление потока лавы.

До сих пор подземные толчки не причиняли значительного ущерба. Но в этот раз сейсмическая активность вызывает серьезные опасения.

"Мы были снаружи, разгружали машину. И, как немногие другие, смогли уехать оттуда, чтобы ночь провести спокойно. Земля под ногами сильно дрожала. Выходя с вещами, я увидела, как стоявший посреди кухни стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов", - говорит Сигурдур Оли Торлейфссон, представительница городского совета Гриндавика.

Землетрясения в Исландии: что известно

В среду, 24 февраля, юго-западную часть острова всколыхнула серия землетрясений. Эпицентр самого мощного из них, силу которого оценивают в 5,7 балла по шкале Рихтера, расположен в 30 км к югу от столицы Рейкьявика.

В Исландии за последние три недели зарегистрировано более 50000 землетрясений.

Эта необычная активность указывает на приближение извержения вулкана. Ученые не знают, когда оно случится, а исландцы в это время учатся жить с толчками земли.