"Никто не помнит ничего подобного": за три недели в Исландии произошло более 50 тысяч землетрясений (фото)

Зона сейсмической активности расположена в 30 километрах от столицы Рейкьявика.

Геофизик наблюдает за сейсмической активностью в Рейкьявике / Фото REUTERS

В Исландии за последние три недели зарегистрировано более 50000 землетрясений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Эта необычная активность указывает на приближение извержения вулкана. Ученые не знают, когда оно случится, а исландцы в это время учатся жить с толчками земли.

"Многие люди просыпаются из-за землетрясений. Несколько из них были магнитудой более 5. Это очень необычно. Я не думаю, что кто-то помнит что-то подобное", - говорит Элизабет Палмадоттир из исландской метеорологической службы.

Зона сейсмической активности расположена в 30 километрах от столицы Рейкьявика. Исландцы привыкли к извержениям вулканов, но в этом районе они не происходили на протяжении сотен лет.

Кейлер - зона сейсмической активности в Исландии / Фото REUTERS

Землетрясения в Исландии: что известно

В среду, 24 февраля, юго-западную часть острова всколыхнула серия землетрясений. Эпицентр самого мощного из них, силу которого оценивают в 5,7 балла по шкале Рихтера, расположен в 30 км к югу от столицы Рейкьявика.

По словам специалистов, после этого стала наблюдаться повышенная вулканическая активность и произошел еще ряд землетрясений силой около 4 баллов.

"Это зона повышенной (сейсмической) активности, мы это хорошо знаем, но я не помню такого количества столь сильных толчков за такой короткий промежуток времени. Это что - то необычное", - рассказала эксперт исландской метеорологической службы (IMO) Кристин Йонсдоттир в комментарии Общественному вещателю RUV.

По ее словам, с 2017 года сейсмическая активность в этой зоне постепенно нарастает.

"Извержение точно будет. Вопрос только в том, когда", - говорит она.

Хотя о четкой угрозе пока речь не идет, IMO изменила уровень предупреждения для авиации над вулканическим массивом Крисювик с зеленого на желтый.

Последнее извержение в этой зоне произошло еще в XII веке.