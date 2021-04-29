Из-за облачности сильно упала видимость.

Температура в Карпатах повысилась до +1°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа Украину надвигается циклон: какой погоды ожидать

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха +1°", - говорится в сообщении.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля: данные погоды УНИАН

В четверг, 29 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь ожидается в Луцке и на Львовщине. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +14°...+18°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +14°.

Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью +9°, днем +16°.

В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак