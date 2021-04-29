Температура в Карпатах повысилась до +1°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха +1°", - говорится в сообщении.
По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 29 апреля: данные погоды УНИАН
В четверг, 29 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь ожидается в Луцке и на Львовщине. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +14°...+18°.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9°, днем +14°.
Во Львове в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью +9°, днем +16°.
В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°.
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