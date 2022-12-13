В Карпатах высока вероятность схода лавин.

Сегодня и завтра, 14 декабря, в Карпатах существует высокая вероятность схода ливин. Из-за этого в двух областях объявили оранжевый уровень опасности.

"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - сообщили в Укргидрометцентре.

Справка УНИАН. Значительная опасность (III уровень) - ожидаются частично неблагоприятные условия.

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По данным Укргидрометцекнтра, 14 декабря в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями.

Ночью в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, днем на Закарпатье, в Карпатах и на Львовщине ожидается снег. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с и метель.

Температура в течение суток 14 декабря составит 1-6° мороза; ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и на севере Одесской областей 6-11° мороза, днем на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла.

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