Прогноз погоды в Киеве на четверг, 11 августа.

В четверг, 11 августа, в Киеве ожидается потепление. Температура поднимется сразу на 3-4 градуса.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью в столице будет +16°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°...+25°. В течение дня ожидается дождь, возможно с грозой.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, его скорость составит 2 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +21°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, ливень.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, ливень.

В Тернополе 11 августа ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +14°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+28°, гроза.

В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +21°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +34°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +35°.

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