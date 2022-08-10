В четверг, 11 августа, в Киеве ожидается потепление. Температура поднимется сразу на 3-4 градуса.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, ночью в столице будет +16°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°...+25°. В течение дня ожидается дождь, возможно с грозой.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, его скорость составит 2 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +21°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, ливень.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, ливень.
В Тернополе 11 августа ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, легкий дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +14°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+28°, гроза.
В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, гроза.
В Херсоне в четверг ночью +21°, днем +32°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +34°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +32°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +35°.