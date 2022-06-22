В четверг, 23 июня, в Киеве будет пасмурно, ветрено и прохладно.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течения дня в столице ожидается дождь, будет пасмурно, сплошная облачность. Лишь в первой половине дня ожидаются прояснения. Температура воздуха ночью опустится до +15°, а днем максимально поднимется лишь до +19°.
Ветер будет северный, до 3,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 740-744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 23 июня
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +11°...+21°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°, легкий дождь.
В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.
В Херсоне в четверг ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+20°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.