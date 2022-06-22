Максимально столбики термометров покажут +19°.

В четверг, 23 июня, в Киеве будет пасмурно, ветрено и прохладно.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течения дня в столице ожидается дождь, будет пасмурно, сплошная облачность. Лишь в первой половине дня ожидаются прояснения. Температура воздуха ночью опустится до +15°, а днем максимально поднимется лишь до +19°.

Ветер будет северный, до 3,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 740-744 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°, легкий дождь.

В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+20°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

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