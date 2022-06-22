В четверг, 23 июня, в Украине по-прежнему будет свежо и даже прохладно. По всей стране ожидается от +18° до +22°, лишь в отдельных областях столбики термометров поднимутся до более комфортных +24°...+25°. Дожди с грозами также продолжатся. Осадки ожидаются на юго-востоке, в большинстве центральных областях, а также на Сумщине.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +20°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
- В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +11°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°, легкий дождь.
- В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.
- В Херсоне в четверг ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+20°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
Народные приметы на 23 июня
23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.