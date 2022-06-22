Осадки ожидаются на юго-востоке, в большинстве центральных областях, а также на Сумщине.

В четверг, 23 июня, в Украине по-прежнему будет свежо и даже прохладно. По всей стране ожидается от +18° до +22°, лишь в отдельных областях столбики термометров поднимутся до более комфортных +24°...+25°. Дожди с грозами также продолжатся. Осадки ожидаются на юго-востоке, в большинстве центральных областях, а также на Сумщине.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +20°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°, легкий дождь.

В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+20°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

Народные приметы на 23 июня

23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

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