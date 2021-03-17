Весна в Одессе: в ботсаду расцвели яркие первоцветы (фоторепортаж)
Снимки были сделаны незадолго до дождя.
В Одесском ботсаду продолжают расцветать первоцветы.
Соответствующие фотографии растений выложили сотрудники одесского Ботанического сада ОНУ им.И. Мечникова на странице в Facebook.
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"Перед дождем", - подписаны фотографии.
На земле лежит прошлогодняя листва, деревья все еще не распустились, а яркие желтые, голубые и белые цветы сообщают о приближении весны.
Весна в Украине
Нынешняя весна в Украине напоминает весну, которая укладывается в "старые климатические сроки".
Если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.
"Но март немного затяжной и вялый, особых осадков не видно. К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия - то тепло, то холодно", - пояснила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
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