Весна в Одессе: в ботсаду расцвели яркие первоцветы (фоторепортаж)

Снимки были сделаны незадолго до дождя.

В Одесском ботсаду продолжают расцветать первоцветы.

Соответствующие фотографии растений выложили сотрудники одесского Ботанического сада ОНУ им.И. Мечникова на странице в Facebook.

Читайте также "Осадки будут практически повсюду": синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге (видео)

"Перед дождем", - подписаны фотографии.

На земле лежит прошлогодняя листва, деревья все еще не распустились, а яркие желтые, голубые и белые цветы сообщают о приближении весны.

Весна в Украине

Нынешняя весна в Украине напоминает весну, которая укладывается в "старые климатические сроки".

Если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.