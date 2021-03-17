Весна в Одессе: в ботсаду расцвели яркие первоцветы (фоторепортаж)

15:02, 17 марта 2021
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Снимки были сделаны незадолго до дождя.

В Одесском ботсаду продолжают расцветать первоцветы.

Соответствующие фотографии растений выложили сотрудники одесского Ботанического сада ОНУ им.И. Мечникова на странице в Facebook.

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"Перед дождем", - подписаны фотографии. 

На земле лежит прошлогодняя листва, деревья все еще не распустились, а яркие желтые, голубые и белые цветы сообщают о приближении весны.

Весна в Украине

Нынешняя весна в Украине напоминает весну, которая укладывается в "старые климатические сроки".

Если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.

"Но март немного затяжной и вялый, особых осадков не видно. К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия - то тепло, то холодно", - пояснила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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Автор: Елена Пилипчак

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