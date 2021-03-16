Синоптик назвала дату, когда в Украине начнется настоящая весна
Весна начнется, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов.
Нынешняя весна в Украине напоминает весну, которая укладывается в "старые климатические сроки".
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает OBOZREVATEL.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное потепление
Если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.
"Но март немного затяжной и вялый, особых осадков не видно. К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия - то тепло, то холодно", - пояснила синоптик.
Потепление в Украине
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло предупредил, что ранней весны ожидать не следует. Вероятнее всего, март будет достаточно типичным, а значит, переменчивым и преимущественно прохладным.
"Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и будет быстро таять, дружной весны ожидать рано", - сообщил он.
Синоптик отметил, что на юге и на востоке вероятность серьезного потепления выше. Но оно, возможно, придет только во второй половине месяца.
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