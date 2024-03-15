В ряде областей будет наблюдаться густой туман.

Уже ближайшей ночью в Украине ожидается усложнение погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ряде областей будет наблюдаться густой туман.

"16 марта ночью и утром на Прикарпатье и в центральных (кроме Полтавской) областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за тумана в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 16 марта - прогноз синоптиков

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 16 марта, в Украине будет облачно с прояснениями.

В южной части местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории сохранится погода без осадков.

Ночью и утром на Прикарпатье и в большинстве центральных областей будет наблюдаться туман. Ветер будет южный и юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла. Днем в Украине ожидается 6-11° тепла, а на западе страны воздух прогреется до весенних +15°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла. В Киеве ночью ожидается 0-2° тепла, а днем 7-9°.

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