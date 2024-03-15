В воскресенье в Украину нагрянут дожди, а на западе вновь похолодает.

В ближайшие выходные, 16 и 17 марта, погода в Украине изменится. В субботу будет тепло и сухо - воздух прогреется до +6°...+13°. В воскресенье в большинстве областей уже будет +9°...+12°, однако начнутся дожди, а в западных областях температура снизится до +7°...+9°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями температура воздуха ночью +3°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями Температура воздуха +4°...+10°. В воскресенье температура будет +5°...+12°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+9°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье температура составит +4°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +5°...+9°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь, +4°...+9°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +10°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +3°, днем +10°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +1°, днем +10°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +5°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью составит +8°, днем +6°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура +8...+6°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +10°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +6°...+7°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +6°, днем +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +4°...+10°.

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