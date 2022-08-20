На выходных в Украине ожидается неустойчивая, но теплая погода.

На выходных малоподвижный атмосферный фронт вызовет неустойчивую погоду в большинстве областей Украины, а температура будет выше нормы.

Такой прогноз на 20 и 21 августа обнародовал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его данным, в ближайшие дни над Восточной Европой сформируется большой и мощный антициклон. По его западной и юго-западной периферии будут проходить атмосферные фронты, в пределах которых ожидается выпадение дождей в сопровождении гроз и шквалистого ветра.

"Территория Украины как раз окажется в пределах западной, юго-западной периферии данного антициклона, в зоне действия атмосферного фронта с волнами. Поэтому в течение выходных в большинстве областей страны ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз, града и порывистого ветра", - пояснил синоптик.

По его словам, на территорию нашей страны продолжит поступать жаркий воздух из центральных районов Азии и практически по всей Украине температурный фон ожидается выше нормы на 3-5 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 20 августа в большинстве областей Украины будет +26...+29 градусов. На севере страны столбики термометров покажут +24°...+23°, а на Закрапатье, а также местами на востоке и юге будет 30-градусная жара. Дожди и грозы ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также местами на севере Украины.

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