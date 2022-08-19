На смену ливням придет летнее тепло, местами - жара.

В ближайшие выходные, 20 и 21 августа, в Украине изменится погода. Дожди практически покинут территорию нашей страны. На смену им придет летнее тепло, местами ударит 30-градусная жара.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +20°, а днем - до +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +16°...+26°. В воскресенье температура будет +18°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, +21°...+28°, легкий дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, ливень. В воскресенье температура составит +20°...+25°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +16°...+29°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +16°...+30°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +18°, днем +27°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +19°, днем +31°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем до +25°. В воскресенье ночью температура составит +14°, днем столбики термометров покажут +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь. Температура составит +16°...+27°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +28°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура +16°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +30°. В воскресенье - пасмурно, дожди с грозами, +15°...+26°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +21°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+29°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +28°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +21°...+30°.

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