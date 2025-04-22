Как шутят ученые, возможно птица решила потренироваться перед следующим сезоном.

На острове Галиндез, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", полярникам удалось зафиксировать интересное явление - вора-пингвина. Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, биологу 30-й УАЭ Зое Швыдкой удалось заснять, как пингвин воровал камни из чужого гнезда, пока не появился его владелец. На записи видно не только кражу камней и возвращение хозяина, но и короткий "диалог" между птицами.

Ученые обращают внимание на тот факт, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов, которые живут возле станции "Академик Вернадский", происходит антарктической весной - это, когда в Украине осень. Именно тогда они прибывают на Галиндез и готовятся к кладке яиц и выведению малышей. И именно тогда обычно воруют друг у друга камни.

В центре шутят, что возможно пингвин-вор решил потренироваться перед следующим сезоном.

"Почему же тогда этот пингвин обустраивает гнездо сейчас - когда брачный сезон уже закончен, в Антарктику приближается зима, а пернатые собираются покидать окрестности станции? Видимо, решил потренироваться перед следующим сезоном гнездования, чтобы построить лучшую "колыбель" для будущих детей. Или же хотел прокачать скиллы по быстрому "заимствованию" камней", - говорят ученые.

В целом ученые отмечают, что гнездовое поведение у птиц может проявляться не только в период размножения.

Полярные "преступники"

Ранее украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как белая сивка - единственная "сухопутная" птица Антарктики - отбирает пищу у пингвинов. В частности, нахалка напала на пингвина, который кормил своего птенца. Это обычное поведение для сивки. Она может бить клювом, крыльями и, если "охота" удачная, то пища (паста из криля) падает на снег, сивка сразу ее съедает. По словам ученых, сивки питаются крилем из помета тюленей и пингвинов, выплюнутыми мартынами и бакланами, даже не гнушаются падалиной.

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