В некоторых областях существенно потеплеет.

До конца недели в Украине немного потеплеет, небольшие ночные морозы возможны лишь в некоторых западных областях и на крайнем востоке страны. Максимально воздух прогреется на Юге, где столбики термометров поднимутся до +10°...+13°, а в Крыму - до +14°. Дожди продолжатся, однако они будут неинтенсивными и в отдельных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +5°, днем +7°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем - до +6°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +4°...+7°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +7°...+10°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +4°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+2°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°. В воскресенье температура составит +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+13°. В воскресенье - пасмурно, +5°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +2°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -1°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет немного облачно, температура ночью -4°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -5°, днем столбики термометров покажут -2°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, снег. Температура составит -2°...+1°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, снег, температура -4°...0°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +6°. В воскресенье - пасмурно, снег, -3°...0°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура +7°...+11°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +7°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +2°...+7°.

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Автор: Екатерина Лиманская