К концу недели погода стабилизируется.

В ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной и разнообразной. Периоды потепления с осадками будут сменяться похолоданием. Так, во вторник в Украине будет много осадков. В середине недели осадки прекратятся, но часть страны накроют морозы. Перед выходными и на выходных вновь потеплеет и вернутся дожди и мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. По всей стране днем будет "плюс". Теплее всего будет на Прикарпатье, где воздух прогреется до +8°. Местами на северо-западе, в Донецкой области и в Крыму будут осадки.

Во вторник, 21 февраля, осадки распространятся по всей Украине. Практически по всей стране ожидаются дожди, местами сильные, при снижении температуры дождь будет переходить в мокрый снег. На юге потеплеет до +6°...+13°, на западе - до +6°...+11°, на остальной территории будет +4°...+8°.

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В среду, 22 февраля, осадки в Украине останутся лишь на северо-западе Украины. Вместе с прекращением осадков ожидается и снижение температуры. На Левобережье столбики термометров днем покажут -5°...+2°, а ночью местами ударят морозы до -11°...-9°. Местами на юге и западе температура все еще будет повышаться до +9°.

К середине недели осадки в Украине полностью прекратятся, а температура еще сильнее снизится. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, при этом столбики термометров днем покажут -6°...-1°. На западе температура будет подниматься до +3°, а в западных областях - до +3°...+8°.

Перед выходными погода в Украине опять начнет меняться. Солнечная погода сменится облачностью. С запада и северо-запада к нам придут осадки. На Левобережье все еще ожидаются ночные морозы до -6°...-12°, а днем температура там будет повышаться уже до 0°...+3°. В западных областях станет еще теплее, +6°...+11°.

В субботу, 25 февраля, осадков в Украине станет еще больше. Преимущественно сухая погода ожидается местами в центре, на юге и юго-востоке. Температура продолжит повышаться. Местами на юге, западе и в Винницкой области воздух прогреется до практически весенних +8°...+14°, а на остальной территории будет +4°...+9°.

В конце недели, 26 февраля, погода в Украине стабилизируется. Осадки прекратятся, но по всей стране сохранится пасмурная погода. Температура в большинстве областей поднимется до +9°...+13°, в Крыму - до +19°, лишь на севере и северо-западе ожидается от +2° до +6°.

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