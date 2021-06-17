В связи с изменениями климата Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов.
Об этом предупредили в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов.
По данным ученых, уже в ближайшие 30−40 лет стране грозит то, что обширные территории превратятся в пустыню.
Глава министерства Роман Абрамовский уверяет, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель – одно из приоритетных направлений государственной экологической политики.
Читайте такжеВ Укргидрометцентре дали прогноз погоды на июньПо информации ведомства, Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.
В министерстве добавили, что у Украины есть «печальная статистика» в вопросе опустынивания земель из-за распашки земель, пагубного воздействия водной и ветровой эрозий, а также пылевых бурь.
Вас также могут заинтересовать новости
- The Independent: температура в Арктике растет, тепловое поле почти вдвое превысило размер США (карта)
- Ученые назвали причину теплой зимы в Украине и рассказали, чем грозит отсутствие снега
- Из-за изменений климата лето может увеличиться в два раза - ученые
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram