По опасениям ученых, обширные территории страны превратятся в пустыню.

В связи с изменениями климата Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов.

Об этом предупредили в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов.

По данным ученых, уже в ближайшие 30−40 лет стране грозит то, что обширные территории превратятся в пустыню.

Глава министерства Роман Абрамовский уверяет, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель – одно из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре дали прогноз погоды на июньПо информации ведомства, Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.

В министерстве добавили, что у Украины есть «печальная статистика» в вопросе опустынивания земель из-за распашки земель, пагубного воздействия водной и ветровой эрозий, а также пылевых бурь.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц