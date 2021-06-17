18 июня в некоторых областях все еще ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 18 июня, в Украине будет преобладать переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +24°...+28°, а в Крыму - до +21°. В восточных и южных, а также в Винницкой и Черновицкой областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°.
  • Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +14°, днем +27°.
  • В Луцке - практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
  • В Ривне в пятницу переменная облачность, ночью +16°, днем +28°.
  • В Тернополе 18 июня ночью будет +16°, днем +27°, почти безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +28°.
  • В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшой дождик.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, ливень.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+24°, небольшой дождь.
  • В Одессе 18 июня - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Николаеве будет переменная облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+26°, ясно.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, ливень.
  • В Симферополе в пятницу будет +15°...+21°, ливень.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +17°, днем +24°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°.
Погода в Украине 18 июня / фото УНИАН

Народные приметы на 18 июня

18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

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Автор: Екатерина Лиманская