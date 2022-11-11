По словам народного синоптика Станислава Щедрина, ухудшение погоды в Украине ожидается уже на следующей неделе.

В Украине уже на следующей неделе ожидается мощное похолодание и может намести до полуметра снега. Такой прогноз обнародовал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Я не нагнетаю, только предупреждаю, что, к сожалению, Украину приморозит и 50 на 50, что засыплет снегом, намести может до полуметра", - предупредил он.

Щедрин отметил, что до 14 ноября в Украине ожидается относительно сильное потепление до +8...+10 градусов, а на юге даже до +14.

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"Однако уже с 14 числа в Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух, в результате чего ожидается значительное похолодание до -2...-5 днем и до -6...-11 по ночам", - говорит народный синоптик.

По его словам, намести может вплоть до 20-40 сантиметров снега. Однако пока народный синоптик не уточнил, в каких именно областях ожидаются такие мощные осадки.

В Украину идет похолодание

То, что с новой недели в Украине ожидается похолодание, а ближе к следующим выходным даже может заснежить говорит и синоптик Наталья Диденко. "Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - спрогнозировала она.

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что вскоре может выпасть снег. "Уже вскоре в Украине может сильно захурделити. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как не странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", - заявил Щедрин.

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