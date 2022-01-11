Уже известно об одном погибшем в результате ненастья.

Тропический циклон "Коди" привел к масштабным наводнениям на Фиджи.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, центр циклона прошел к югу от острова, не выйдя на берег, но сильные ветры и затяжные проливные дожди привели к наводнениям и повреждениям инфраструктуры.

По данным издания, скорость ветра достигала 74 км/ч. В результате стихии один человек погиб.

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Сильный ветер повалил столбы электропередач, а местные школы пришлось закрыть и переоборудовать их под центры для эвакуированных.

Напомним, что на другом конце мира бушуют лесные пожары. Как сообщал Погода УНИАН, лесные пожары в американском штате Колорадо нанесли ущерб в 513 млн долларов и разрушили около 1,1 тыс. домов.

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