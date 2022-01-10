Периодически в течение недели будет выпадать снег.

В ближайшие дни Украину накроют сильные морозы. Местами температура упадет до -17°...-23°.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

По его данным, в течение ближайшей недели погоду в Украине будет определять поле высокого давления с преобладанием холодной воздушной массы арктического происхождения.

"Уже в первой половине недели начнется постепенное вторжение холодного воздуха, начиная с западных и северо-западных областей страны. В четверг-пятницу умеренные, местами сильные морозы охватят большую часть Украины", - говорит синоптик.

По его данным, в четверг и пятницу, 13-14 января, ожидается самая холодная погода с температурами ночью -17...-12 °С, в Карпатах до -23...-18 °С; днем в пределах -13...-8 °С. В Луганской и Донецкой областях сохранятся более высокие показатели: ночью -10...-5 °С, днем -6...-1 °С.

Читайте такжеМорозы на западе и "плюс" на востоке: какой будет погода в Украине 10 января (карта)

"Кроме того, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, 13 января в восточных, центральных и южных областях пройдет небольшой снег. На дорогах по-прежнему удержится гололедица", - добавил он.

Но, по прогнозу синоптика, в выходные атмосферное давление начнет падать и на смену антициклону придет циклоническая деятельность, а вместе с ней произойдет ослабление морозов и пройдут снегопады.

"Таким образом, в ближайшие 7 суток в Украине будет господствовать классическая зимняя морозная погода с достаточным количеством солнечных дней и периодическим выпадением снега", - резюмировал синоптик.

Напомним, 2021 год попал в топ-20 самых сухих и теплых в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: