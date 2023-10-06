На Тайване во время тайфуна погиб человек. Теперь проливные дожди и сильнейший ветер угрожают Китаю.

Тайфун "Коину", что в переводе означает "щенок", обрушился на юг Тайваня. Рекордный ветер валил деревья и разбивал окна в домах. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, в результате стихии почти 400 человек получили ранения и один погиб.

"Коину" принес на Тайвань рекордные ветры: порывы ветра достигали 343 км/ч, а устойчивые ветры достигали 199 км/ч. Оба значения являются рекордными для Тайваня с тех пор, как там начали вести учет скорости ветра в 1897 году. Устройство, измеряющее скорость ветра, вскоре сломалось.

В гавани острова было перевернуто или затоплено более 70 лодок, из-за тайфуна были серьезно повреждены две школы и отключено электричество.

По данным Reuters, мощные ливни и сильные ветры обрушатся и на юг Китая в ближайшие три дня. Там уже приостановили работу десятки паромных маршрутов, а туристов предупредили, чтобы они держались подальше от пляжных курортов.

Ожидается, что к концу дня 6 октября тайфун перерастет в сильный тропический шторм и станет слабее по мере продвижения на запад вдоль южного побережья Китая.

Сильнейшие за 140 лет дожди в Гонконге - что известно

В сентябре рекордные дожди прошли в Гонконге. Они вызвали оползни с "валунами размером с автобус". Воды было настолько много, что улицы затопило по пояс. Жертвами стихии стали два человека.

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