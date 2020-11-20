В Китае из-за снегопада объявили оранжевый уровень погодной опасности (видео)

Все рейсы в местных аэропортах отменены.

В китайской провинции Хэйлунцзян объявили предпоследний – оранжевый – уровень погодной опасности из-за снегопада.

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Отмечается, что все рейсы в местных аэропортах отменены, а коммунальщики расчищают дороги и железнодорожное полотно.

«Им на помощь отправили военных. Жителей региона просят не выходить из дома без надобности. Прогноз погоды пока не радует: к морозу и снегу может добавиться и дождь», - говорится в сюжете.

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