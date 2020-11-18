Нестабильный ноябрь: стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца
Украинцев ожидают температурные "качели": морозы будут сменяться периодами потепления.
До конца ноября в Украине не будет стабильной погоды: ожидаются и морозы, и плюсовая температура.
"До 19 ноября по ночам ожидается 2-7 градусов мороза, а на востоке Украины - даже до минус 10-12",- рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передают Факты.
Синоптик спрогнозировал морозы и заявил, что украинская зима становится похожей на европейскую
По ее словам, днем с завтрашнего дня на востоке возможен слабый минус до -5°. На остальной территории страны температура около 0°, в Закарпатье и Одесской области - +5°. Однако из-за ветра ощущение холода не уйдет.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, до конца ноября ожидаются два периода потепления.
"Отрицательные температуры возможны в течение шести дней ноября. Морозы в Украине будут 19 и 20 ноября, затем 24 и 25 ноября, а также 28 и 29 ноября. Ноябрь принесет и шесть относительно теплых дней, когда температура воздуха поднимется до +2°...+4°. Потепление прогнозирую на 21−23 ноября и 25−27 ноября", - сказал синоптик.
По его словам расчетам, в декабре ожидается два морозных периода: с 8 по 14 декабря (-9°...11°) и с 18 по 28 декабря (-10°...-13°).
В целом же снегопады ожидаются с 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря, — сказал Леонид Горбань.
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