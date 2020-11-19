Атмосферный фронт принесет в Украину дождь, снег и гололедицу - синоптик

Завтра в Украине ожидается погода типичного межсезонья.

В Украине может пойти снег с дождем / фото УНИАН

Завтра, 20 ноября, между антициклонами Udo и Thodo придет атмосферный фронт северного циклона, который осложнит ситуацию на дорогах Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Атмосферный фронт притащит с собой дождь и снег, снежную "кашу" на дорогах, там, где будут небольшие минусы или ноль - будет гололедица, словом, типичное межсезонье", - написала синоптик.

Наибольшая вероятность дождя и снега в пятницу - на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра с районами.

На востоке Украины и на юге завтра - преимущественно сухо, только в Крыму и Приазовье влажность местами увеличится.

Температура воздуха предполагается низкой: ночью от +3°...-4°, в восточных областях местами до -6°...-8°, днем в Украине 0°...+5°, на востоке местами 0°...-2°.

В Киеве 20 ноября ожидается дождь и снег, на дорогах - скользко и плохая видимость, ночью до -2°, днем до +2°.

Заснеженные области Украины 19 ноября

По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.

Так, на сегодня в Украине снег лежит в семи областях: