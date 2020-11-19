Атмосферный фронт принесет в Украину дождь, снег и гололедицу - синоптик
Завтра в Украине ожидается погода типичного межсезонья.
Завтра, 20 ноября, между антициклонами Udo и Thodo придет атмосферный фронт северного циклона, который осложнит ситуацию на дорогах Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Атмосферный фронт притащит с собой дождь и снег, снежную "кашу" на дорогах, там, где будут небольшие минусы или ноль - будет гололедица, словом, типичное межсезонье", - написала синоптик.
Наибольшая вероятность дождя и снега в пятницу - на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра с районами.
На востоке Украины и на юге завтра - преимущественно сухо, только в Крыму и Приазовье влажность местами увеличится.
Температура воздуха предполагается низкой: ночью от +3°...-4°, в восточных областях местами до -6°...-8°, днем в Украине 0°...+5°, на востоке местами 0°...-2°.
В Киеве 20 ноября ожидается дождь и снег, на дорогах - скользко и плохая видимость, ночью до -2°, днем до +2°.
Заснеженные области Украины 19 ноября
По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.
Так, на сегодня в Украине снег лежит в семи областях:
- До 1 см - в Черниговской области;
- До 3 см - в Харьковской области;
- До 8 см - в Луганской области;
- До 5 см - в Киевской области;
- До 3 см - в Черкасской области;
- До 1 см - в Кировоградской области;
- До 1 см - в Николаевской области.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+6°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+3°... -2°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+2°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+8°... 0°