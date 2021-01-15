В Украине выпало до 35 сантиметров снега
На перевальных участках снег идет уже вторые сутки.
Сегодня, 15 января, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях. Здесь выпало от 5 до 10 см снега.
Об этом сообщает "Укравтодор".
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Температура воздуха на всей территории колеблется от -10° до -2°, в Одесской области -12...+2°.
На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10...-4°. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, во Львовской на покрытии - снежная каша, в Ивано-Франковской - покрытие заснеженное.
Отмечается, что в областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.
Прогноз погоды на 15 января: данные погоды УНИАН
В пятницу, 15 января, в Украине ожидаются сильные снегопады и мороз. Температура ночью упадет до -21°. Осадков не ожидается только на юге, в Киеве, Ивано-Франковске и Черновцах.
В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -17°, днем -10°.
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- Луганск-3°... -13°
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