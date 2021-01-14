Украину накроют сильные снегопады, ночью температура резко упадет до -21° (карта)

Практически все области засыплет снегом.

Завтра в Украине ожидается морозная погода / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 15 января, в Украине ожидаются сильные снегопады и мороз. Температура ночью упадет до -21°. Осадков не ожидается только на юге, в Киеве, Ивано-Франковске и Черновцах.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -17°, днем -10°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, возможен снег, температура воздуха ночью -21°, днем -10°.

Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, снег, ночью -14°, днем -6°.

В Луцке ожидается снегопад, возможно покажется солнце, ночью -19°, днем -8°.

В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -22°, днем -10°.

В Тернополе температура воздуха ночью -13°, днем -6°, переменная облачность, ожидается снегопад.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -8°, возможен снег.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -10°, днем -4°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -3°.

В Виннице завтра снег, -14°...-8°.

В Житомире в пятницу будет снежно, температура ночью -18°, днем -11°.

В Черкассах ночью -13°, днем -3°, снег.

В Кропивницком - сильный снегопад, температура ночью -16°, днем -3°.

В Полтаве завтра снежно, температура воздуха -19°...-3°.

В Одессе 15 января - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -1°.

В Херсоне в пятницу ночью -11°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -14°, днем -2°.

В Запорожье - снег, температура ночью -17°, днем -1°.

В Сумах завтра переменная облачность, возможен снег, температура воздуха -20°...-4°.

В Харькове - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -16°, днем -2°.

В Днепре - снег, температура ночью -16°, днем -4°.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -7°...+3°.

В Краматорске - небольшой снег, температура ночью -17°, днем -1°.

В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -16°, днем -2°.

Прогноз погоды в Украине на 15 января / фото УНИАН

Народные приметы 15 января

В этот день на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор.

Серафим в переводе означает «жгучий», «пламенеющий», «зажигающий», «согревающий» - всю свою жизнь отдал Богу, посвятил молению за благодать людей.

15 января на полях иней - будет мокрый год.

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