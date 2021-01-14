Украину накроют сильные снегопады, ночью температура резко упадет до -21° (карта)
Практически все области засыплет снегом.
В пятницу, 15 января, в Украине ожидаются сильные снегопады и мороз. Температура ночью упадет до -21°. Осадков не ожидается только на юге, в Киеве, Ивано-Франковске и Черновцах.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -17°, днем -10°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, возможен снег, температура воздуха ночью -21°, днем -10°.
- Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, снег, ночью -14°, днем -6°.
- В Луцке ожидается снегопад, возможно покажется солнце, ночью -19°, днем -8°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -22°, днем -10°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -13°, днем -6°, переменная облачность, ожидается снегопад.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью -15°, днем -8°, возможен снег.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -10°, днем -4°.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -3°.
- В Виннице завтра снег, -14°...-8°.
- В Житомире в пятницу будет снежно, температура ночью -18°, днем -11°.
- В Черкассах ночью -13°, днем -3°, снег.
- В Кропивницком - сильный снегопад, температура ночью -16°, днем -3°.
- В Полтаве завтра снежно, температура воздуха -19°...-3°.
- В Одессе 15 января - переменная облачность, температура ночью -11°, днем -1°.
- В Херсоне в пятницу ночью -11°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра переменная облачность, ночью -14°, днем -2°.
- В Запорожье - снег, температура ночью -17°, днем -1°.
- В Сумах завтра переменная облачность, возможен снег, температура воздуха -20°...-4°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -16°, днем -2°.
- В Днепре - снег, температура ночью -16°, днем -4°.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -7°...+3°.
- В Краматорске - небольшой снег, температура ночью -17°, днем -1°.
- В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -16°, днем -2°.
Народные приметы 15 января
В этот день на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор.
Серафим в переводе означает «жгучий», «пламенеющий», «зажигающий», «согревающий» - всю свою жизнь отдал Богу, посвятил молению за благодать людей.
15 января на полях иней - будет мокрый год.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -10°
- Днепр-2°... -11°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир-1°... -13°
- Запорожье0°... -8°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -12°
- Кропивницкий0°... -12°
- Луганск-2°... -5°
- Луцк-1°... -12°
- Львов-1°... -8°
- Николаев0°... -10°
- Одесса+1°... -7°
- Полтава-2°... -10°
- Ровно-2°... -14°
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- Сумы-5°... -10°
- Тернополь-1°... -10°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+1°... -7°
- Хмельницкий-1°... -11°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-4°... -12°
- Черновцы+1°... -4°
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