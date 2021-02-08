В Киеве - метель: синоптики прогнозируют 20 сантиметров снега, коммунальщики расчищают дороги (фото, видео)

Ночью температура в столице упадет до -16°.

Киев занесло снегом / Фото waze.com

Сегодня, 8 февраля, Киев продолжает засыпать снегом, на дорогах образовалась гололедица. Снегопад начался еще около полуночи.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации со ссылкой на "Киевавтодор".

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Перед началом осадков дорожники выполнили превентивную обработку, в первую очередь, мостов, улиц с мостовой, спусков, остановок общественного транспорта и лестницы. С началом снегопада началось и уборка дорог и тротуаров.

Было привлечено 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригаде с ручной уборки.

Как отметили в коммунальной корпорации, это только начало снегопада. В течение дня, в частности, после обеда ожидается усиление осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищают повторно.

"Призываем водителей не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной технике. Также настоятельно просим не использовать собственные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту. Уменьшение нагрузки, в частности, автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - говорится в сообщении.

В КГГА предупредили, что в Киеве ожидается значительный снег, метели и снежные заносы, на дорогах гололедица.

Как отмечается, синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см.

Также ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду и гололедица на дорогах (I уровень опасности - желтый).

Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза.

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