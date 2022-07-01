Июль 2022 года в Киеве будет типичным летним месяцем.
Об этом свидетельствуют данные мирового погодного портала Wisemeteo.
Согласно прогнозу, вторая половина лета в Киеве будет теплее в целом. Температурный режим июля составит около +23°. Однако к концу месяца прогнозируют повышение средней температуры до +25°.
Умеренные осадки прогнозируются в период с 6 по 9 июля. Затем до конца месяца ожидаются лишь небольшие периодические дожди.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году июль в Украине будет очень жарким. Температура ожидается на два градуса выше нормы.