Июль-2022 в Киеве будет жарким. Средняя температура ожидается на уровне +23°.

Июль 2022 года в Киеве будет типичным летним месяцем.

Об этом свидетельствуют данные мирового погодного портала Wisemeteo.

Согласно прогнозу, вторая половина лета в Киеве будет теплее в целом. Температурный режим июля составит около +23°. Однако к концу месяца прогнозируют повышение средней температуры до +25°.

Умеренные осадки прогнозируются в период с 6 по 9 июля. Затем до конца месяца ожидаются лишь небольшие периодические дожди.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году июль в Украине будет очень жарким. Температура ожидается на два градуса выше нормы.

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