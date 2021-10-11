В Карпатах, по прогнозу синоптика, дождь будет переходить порой в снег.

В Украину нагрянут дожди. Во вторник, 12 октября, они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте также"Бархатный сезон": сегодня температура в Украине подскочит почти до +20° (карта)"В Карпатах дождь будет переходить порой в снег. Температура воздуха особо не изменится: ночью от 3 мороза до 4 тепла, на высокогорье до 5 мороза", - обещает она.

Днем 12 октября в Украине предполагается + 9°...+ 13°, в восточных областях и на юго-востоке +10...+16°.

В Киеве во вторник будет облачно, дождь маловероятен. Температура ночью + 2...+5°, днем около +11...+14°.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже в среду, 13 октября, погода в Украине резко изменится. Первые существенные дожди, отмечала она, пройдут вечером 13-го октября и 14 октября, на Покров. Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях днем будет теплее.

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Автор: Ольга Робейко