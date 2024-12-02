Только с середины декабря погода в Украине начнет меняться.

В этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег часто будет переходить в дождь. Об этом на портале "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, однако ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, которая охватит большую часть Европы.

"Это приведет к резким колебаниям температуры, порывистому ветру и значительным осадкам в виде мокрого снега и дождя", - прогнозирует синоптик.

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В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает:

"После 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что повлечет за собой похолодание. Однако его сила и продолжительность пока остаются неопределенными".

В целом, по его данным, декабрь этого года будет классическим переходным периодом от осени к зиме. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

"Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды. На остальной территории страны среднемесячная температура ожидается в пределах -1...-4 °С, а в высокогорных районах Карпат - местами до -5...-7 °С, что соответствует многолетним нормам", - говорит эксперт по погоде.

Погода зимой - прогноз по Украине

В этом году зима, вероятно, будет теплой. Средняя температура воздуха за сезон может превысить климатическую норму на 2 градуса. Об этом сообщила климатолог Вера Балабух.

Она отметила, что за последние 30 лет температура зимой в Украине повысилась почти на 1,5 градуса по сравнению с 70-80-ми годами прошлого века. Такие тенденции, вероятно, сохранятся и в этом году.

Однако, как отметила специалист, не исключены резкие похолодания и вторжение арктического холода.

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