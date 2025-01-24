Уже сегодня этот циклон вызовет в Ирландии и Британии сильные осадки и шквалы до 50-60 м/с.

В Украине благодаря антициклону ожидается погода без существенных осадков и с высокой как для января температурой. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Январь 2025 уверенно направляется к весне. Сейчас температурный фон составляет 2° тепла, что на 5° выше нормы, и январь имеет все шансы занять почетное первое место среди самых теплых месяцев", - говорит синоптик.

Он пояснил, что причиной такой погоды является значительная активизация Атлантики, которая постоянно присылает на континент теплый и влажный воздух, оставляя арктический холод далеко на севере.

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Сейчас, по его словам, внимание британских метеорологов приковано к ситуации в Атлантике. Столкновение холодного воздуха из Америки с теплыми массами с Азорских островов приведет к быстрому формированию и развитию штормового циклона Eowin. Уже сегодня он принесет в Ирландию и Великобританию сильные осадки и шквалы скоростью 50-60 м/с.

"По предварительным прогнозам, с понедельника, 27 января, усилится влияние восточного антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, а весенний режим погоды сохранится", - спрогнозировал Постригань.

Теплая погода в Украине

О том, что в Украине сохраняется тенденция к почти апрельскому теплу, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, что 25-30 января в Украине ожидается потепление до +4...+9 градусов, а на юге температура будет повышаться до +7...+13 градусов.

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