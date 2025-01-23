Наталка Диденко обновила прогноз по потеплению в Украине.

В Украине сохраняется тенденция к повышению температуры воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня днем температура воздуха составит +1...+4 градуса, в южной части и местами на западе потеплеет до +3...+7 градусов.

"Прогнозируемые ранее сверхвысокие градусы немного съехали вниз, однако тенденция к мартовскому или почти апрельскому теплу в прогностических моделях пока сохраняется", - сообщила Наталья Диденко.

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Она уточнила, что в период между 25 и 30 января ожидается в Украине потепление до +4...+9 градусов, а на юге температура будет повышаться до +7...+13 градусов.

"А пока - облачно, сыро и около нуля", - резюмировала эксперт по погоде.

Потепление в Украине - что известно

Напомним, ранее Наталка Диденко сообщала, что в конце января в Украине вероятно значительное потепление. В частности, ожидалось, что 30 января температура повысится до +10...+15 градусов, а на юго-западе температура может достичь даже +20.

По ее словам, в столице ожидалось до +15, тогда как на востоке страны температура должна была остаться в пределах +5...+9 градусов.

В то же время синоптик уточнила, что этот прогноз является предварительным и может быть скорректирован.

О том, что в Украине постепенно теплеет, свидетельствует и прогноз синоптика Игоря Кибальчича. По его данным, до конца текущей недели ожидается теплая погода с периодическими осадками и туманами, а температура местами будет повышаться до +8°...+11°.

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