Температура 24 января существенно не изменится.

В пятницу, 24 января, погода в Украине существенно не изменится. Температура останется на прежнем уровне, будет преимущественно пасмурно. В большнистве областей пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь.

В Тернополе 24 января ночью будет +1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+3°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+2°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 24 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь со снегом, температура ночью -1°, днем +1°.

24 января - праздник, приметы

В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; холод - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет с хорошей погодой.

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