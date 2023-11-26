Циклоны имеют быстрый темп, их "жизнь над определенной территорией коротка", но они "ходят сериями".

Циклон, что сейчас бушует в Украине, продлится недолго, как любой другой циклон. Уже завтра погодные условия заметно стабилизируются. Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Эта ситуация, которая началась в Украине (...) это просто классика синоптики. Это выход южного циклона, очень классическая ситуация, которая бывает и летом, и зимой. Когда с юго-запада Европы - с Балкан или Средиземного моря, в Украину буквально врывается очень активный, молодой циклон. Обычно у него такая диагональная траектория - с юго-запада от перемещающегося в северно-восточном направлении. И берет с собой такие сопутствующие опасные метеорологические явления, как снегопады или сильный дождь, или сильный мокрый снег", - акцентировала Диденко.

Синоптик отметила, что такие активные циклоны обычно имеют быстрый темп и проходят за сутки.

Видео дня

"Их жизнь над какой-то конкретной территорией коротка. Буквально с сегодняшнего вечера и где-то за сутки он уйдет. Во второй половине завтрашнего дня осадки будут стихать по крайней мере. Ветер еще остается достаточно сильным в понедельник, а во вторник осадки прекратятся и ослабнет ветер", - подчеркнула Диденко.

Она добавила, что сегодня наблюдался значительный температурный контраст в разных областях Украины.

"На юге, особенно на юго-востоке, в Луганской и Донецкой областях температура воздуха достигала 14 градусов тепла. Но завтра там тоже снизится температура воздуха. Больше всего сильные осадки заденут южную часть Украины, центральную и Северную. Крайний восток и западные области получат меньшую активность от этого циклона. Но сильный штормовой ветер повсюду, во всех областях. Далее этот циклон пойдет в северо-восточном направлении", - отметила Диденко.

В то же время синоптик предупредила, что обычно циклоны "ходят сериями". "Следующую серию мы ожидаем в среду (29 ноября – УНИАН). Опять же придет очередной циклон с юго-запада и снова он принесет существенное осложнение условий в большинстве областей Украины", - акцентировала Диденко.

Погодная ситуация в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня 26 ноября Одесщину накрыл настоящий "снежный ад". Из-за снега, налипания мокрого снега, гололеда и сильных порывов ветра движение на автодорогах резко осложнилось, застревают в снежных ловушках даже автобусы с пассажирами, от ветра падают деревья.

В ГСЧС предупредили о стихийных метеорологических явлениях 27 ноября и сложной погоде в ряде областей Украины. По данным спасателей, в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях ожидают значительные осадки в виде снега. В Черниговской, Сумской и Черкасской областях тоже ожидают снег, но чуть меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: