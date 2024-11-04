Уже с 5 ноября над Украиной будет преобладать антициклональная погода.

На этой неделе в Украине будет преобладать сухая и умеренно теплая погода, однако в понедельник ожидается прохождение активного циклона. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он предупредил, что 4 ноября штормовой северо-западный циклон испортит погоду в большинстве областей нашей страны:

"Ожидается существенное усиление ветра до опасных значений, резкие колебания атмосферного давления, а также осадки в смешанной форме (дождь с мокрым снегом и снежная крупа)".

Однако уже с 5 ноября над Украиной будет преобладать антициклональная погода и высокое атмосферное давление. Поэтому осадков не предвидится, а ночью местами возможны туманы.

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Погода 4 ноября

В понедельник, по прогнозу Кибальчич, под влиянием активного "ныряющего" циклона, в Украине ожидается неустойчивая погода. На Левобережье, а также местами в западных областях пройдут дожди, мокрый снег и снежная крупа. "Ожидается усиление северо-западного ветра до 17 - 24 м/с (за исключением Закарпатья)", - сообщил синоптик. Температура будет +6...+11 °С, а на северо-востоке и в Карпатах - не выше 0...+5 °С.

Погода 5 ноября

Во вторник существенных осадков в Украине уже не предвидится. Только ночью в восточной части, а днем также местами в северных регионах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер будет 7-12 м/с, на востоке ночью еще сохранятся отдельные порывы до 15-20 м/с. Ночью температура будет опускаться до -4...+1 °С, днем будет +3...+8 °С, а на северо-востоке - около 0 °С.

Погода 6 ноября

Ночью в среду местами в северных и центральных областях пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Днем по всей Украине будет сухая и спокойная погода. Ветер ожидается переменных направлений, его скорость уменьшится до 3-8 м/с. Ночью будет -4...+1 °С, днем +5...+10 °С, а в северо-восточной части 0...+5 °С.

На 4 ноября почти по всей Украине объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые сегодня будут достигать 15-20 м/с. Только на Закарпатье, по данным Укргидрометцентра, такого сильного ветра не будет.

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