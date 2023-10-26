Синоптики отмечают, что температура воздуха будет близкой к норме.

Украинский гидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику ноября по анализу прошлых лет и прогноз, каким будет последний месяц осени в Украине.

Как сообщают в пресс-службе Укргидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура составляет 0-4° тепла, на Закарпатье и юге страны до 9° тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 6-24° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29°.

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Абсолютный минимум температуры - 15-24° мороза, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и горных районах местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской области, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

По прогнозу специалистов Укргидрометцентра, в ноябре 2023 года средняя месячная температура предполагается 2-7° тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.

Погода в Украине - последние прогнозы

По прогнозу синоптикини Натальи Диденко, циклон, охвативший Украину 25 октября и накрыл дождями, будет постепенно перемещаться в восточном направлении, волоча за собой атмосферные фронты. Поэтому дожди на севере и в центре стихнут и даже днем прекратятся.

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