Однако похолодание будет недолгим. Уже к выходным в Украине вновь потеплеет.

В ближайшую неделю украинцев ждет сильное похолодание. Температура будет опускаться до -15° и даже ниже. Осадки будут чередоваться с солнцем. Однако похолодание будет недолгим. Уже к выходным погода изменится и столбики термометров уверенно поползут вверх.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с температурных контрастов. 10 января в западных и северных областях ожидается мороз до -1° до -7°. При этом в центре, на востоке и на юге страны будет плюсовая температура. Небольшие дожди ожидаются в Луганской, Запорожской и Одесской областях.

Во вторник, 11 января, столбики термометров уверенно поползут вниз. Ночные морозы в большинстве областей достигнут -10°...-15°, лишь на юге будет чуть теплее. А днем на западе, на севере и в центре страны ожидается до -1°...-6°, а на востоке и юге - до 0°...+2°. При этом в северных, а также в Волынской областях будет снег.

К середине рабочей недели морозы еще больше окрепнут. Ночью температура будет опускаться до -10°...-17°, днем также по всей стране установится "минус". Холоднее всего будет на севере и северо-востоке Украины, где столбики термометров не поднимутся выше -9°...-11°.

С четверга, 13 января, погода в Украине начнет меняться: столбики термометров поднимутся и начнутся осадки. Больше всего потепление ощутят жители западных областей, где днем ожидается до -1°...+3°. На севере будет -3°...-11°, в центре - до -3°...-8°, на востоке около -8°...-9°, а на юге - до -2°...-7°.

Снег в этот день ожидается на северо-западе, а также в Черкасской и Винницкой областях.

Перед выходными в Украине станет еще теплее. Ночью еще возможны небольшие морозы, а днем на западе, севере и местами в центре страны будет от 0° до +3°. Небольшие дневные морозы сохранятся на востоке и юге Украины.

Вместе с потеплением нагрянут и осадки. Мокрый снег, снег и небольшие дожди накроют практически всю страну, за исключением южные области.

На выходных украинцев ждут небольшие температурные качели. В субботу, 15 января, в большинстве областей будет небольшая облачность и до +4° днем. Однако в воскресенье, 16 января, будет преобладать сплошная облачность, на северо-западе, севере и востоке - снег. Вернутся и небольшие дневные морозы, до -4°.

Народный прогноз на неделю

10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел - на метель, сорока под стреху лезет - на метель, воробьи дружно расчирикались - к оттепели.

11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом. Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

12 января - Мученицы Онисьи. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи - холода над землей повисли.

13 января - преподобной Мелании Римлянки или, как его еще называют в народе, праздник Маланки. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный ветер предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Какая Маланка, такие и Петр с Павлом (12 июля).

14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Иней обильно покрывает на Василия все деревья, будет урожай на хлеб. Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.

15 января - преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.

16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

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