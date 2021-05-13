В западных и северных областях ожидаются дожди.

Жара придет в пятницу, 14 мая, в восточные области Украины: там ожидается днем +24°...+28°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В Запорожье и на Днепропетровщине ожидается +22°...+26°. В большинстве областей Украины воздух прогреется до +19°...+22°.

Прохладнее будет на западе - до +17°...+22°.

В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20°.

"Дожди из-за циклонической и фронтальной деятельности пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасс и Кропивницкого", - написала синоптик.

На остальной территории будет преобладать сухая погода. Ветер ожидается юго-западным, южным, умеренным, временами порывистым.

Прогноз погоды в Украине на конец мая

Во второй половине мая две недели будут жаркими и сухими, а в конце месяца стоит ожидать дождей и похолодания.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, до 19 мая будет тепло, временами возможны дожди, но днем температура поднимется до +18°...+23°. А на юге и на востоке страны до +27°.

С 19-20 мая стоит ожидать более холодной погоды, будет больше дождей, в том числе и прохладных. Поэтому температура снизится на 5°.

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Автор: Елена Пилипчак