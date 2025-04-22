На этой неделе в Украине ожидается теплая погода, впрочем с субботы может произойти перестройка атмосферных процессов, которая принесет ощутимое, но не критическое снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.
Говоря о погоде на этой неделе в Украине, эксперт сообщила, что в целом погода будет достаточно комфортной: в ночные часы +8°...+13°, в дневные - до пятницы включительно - будет +21°...+26°. Несколько ниже температурные показатели будут в Карпатах и на побережье морей.
"Ветер - также слабенький. Каких-то там порывов нет. Единственное что, относительно осадков, то они у нас могут быть по западным областям вот на этой рабочей неделе и по юго-восточной части Украины. Но это такие уже, локальные кратковременные дожди, отдельные грозы - более такого теплого периода присущи уже осадки, характер их", - сказала она.
26 апреля может произойти перестройка атмосферных процессов. "Это у нас ночью в западных, северных областях, а днем - в Украине - уже кратковременные дожди, грозы. Это будет прохождение атмосферного фронта и немного снижение температуры", - отметила Птуха.
На уточнение, будет ли речь о незначительном снижении температуры, эксперт рассказала, что в северных и большинстве центральных областей днем 26 апреля уже будет +13°...+19°. "То есть ощутимое, но не критическое", - добавила она.
Представительница Укргидрометцентра также отметила, что первые области, которых коснется это незначительное похолодание, - это западные и северные, ведь оттуда будет поступать воздушная масса и атмосферный фронт.
Погода 23 апреля
Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 23 апреля Украина второй день подряд будет одной из самых теплых стран Европы, ведь температура будет достигать +26 градусов.
Дожди, вероятно с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой. Вечером, по данным Диденко, периодические дожди появятся на Луганщине, Донетчине, в Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.