Определенное похолодание начнется с северных и западных областей.

На этой неделе в Украине ожидается теплая погода, впрочем с субботы может произойти перестройка атмосферных процессов, которая принесет ощутимое, но не критическое снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Говоря о погоде на этой неделе в Украине, эксперт сообщила, что в целом погода будет достаточно комфортной: в ночные часы +8°...+13°, в дневные - до пятницы включительно - будет +21°...+26°. Несколько ниже температурные показатели будут в Карпатах и на побережье морей.

"Ветер - также слабенький. Каких-то там порывов нет. Единственное что, относительно осадков, то они у нас могут быть по западным областям вот на этой рабочей неделе и по юго-восточной части Украины. Но это такие уже, локальные кратковременные дожди, отдельные грозы - более такого теплого периода присущи уже осадки, характер их", - сказала она.

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26 апреля может произойти перестройка атмосферных процессов. "Это у нас ночью в западных, северных областях, а днем - в Украине - уже кратковременные дожди, грозы. Это будет прохождение атмосферного фронта и немного снижение температуры", - отметила Птуха.

На уточнение, будет ли речь о незначительном снижении температуры, эксперт рассказала, что в северных и большинстве центральных областей днем 26 апреля уже будет +13°...+19°. "То есть ощутимое, но не критическое", - добавила она.

Представительница Укргидрометцентра также отметила, что первые области, которых коснется это незначительное похолодание, - это западные и северные, ведь оттуда будет поступать воздушная масса и атмосферный фронт.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 23 апреля Украина второй день подряд будет одной из самых теплых стран Европы, ведь температура будет достигать +26 градусов.

Дожди, вероятно с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой. Вечером, по данным Диденко, периодические дожди появятся на Луганщине, Донетчине, в Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

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